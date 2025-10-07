「九九の学習は暗記」と考えている保護者のかたは、きっと多いのではないでしょうか？しかし、九九を単に暗記して終わりにするのではなく、かけ算の本質を学ぶことで、お子さまの応用力や考える力、そして表現する力などが育っていきます。今回は、「ベネッセ教育総合研究所」顧問を務める八木義弘先生に、九九の本質を理解する大切さと、暗記だけで終わらせないための工夫についてお話を伺いました。 この記事のポイント