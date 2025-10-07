俳優の板垣李光人（23歳）が、10月7日に放送された情報番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」で共演している堤真一について、「目を合わせてくれなくて、お父さんが」と語った。朝ドラ「ばけばけ」に雨清水三之丞役として出演している板垣李光人が料理企画に出演。博多華丸・大吉が「お父さんと何か、確執が？」「全然目が合わない」と、父親役である堤真一との関係性について質問すると、板垣も「目を合わせてくれな