SUMINOE（3501、東証プライム市場）。会社四季報のパラパラ読みで、改めて目を奪われたのは特色欄の「国会の赤じゅうたんを納入する名門繊維会社」の件。再度、覗き込んでみることにした。【こちらも】新機軸が着実に伸びる感のグンゼ、進行中の中計に目を向けたい絨毯もその範疇に入るがカーテン・カーペット・壁紙・ふすま紙等の「インテリア事業」。自動車の足元から天井までの「内装材」を手掛ける事業。新幹線・鉄道・船