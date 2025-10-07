かがわマラソン2026 香川県が6日正午に先着順で募集を開始した「かがわマラソン2026」の一般枠が、同日午後1時36分に定員に達しました。 「かがわマラソン」は、香川県が2026年3月に初めて開催するフルマラソンの大会です。参加エントリーは「香川県民優先枠」、「ふるさと納税枠」、「一般枠」などがあり、一般枠の定員は7200人です。 6日正午に募集が始まったファンラン（約3km・約1km）は、開始1時間以内に全て