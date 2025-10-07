ブラジルのルラ大統領は6日、アメリカのトランプ大統領と電話会談を行い、アメリカがブラジルに課している40％の追加関税を撤廃するよう求めました。トランプ大統領は、自らと親交の深いボルソナロ前大統領をめぐる裁判をきっかけに、ブラジルに対して相互関税10％のほかに、40％の追加関税を課していました。両国の関係悪化が懸念されていた中、ブラジル大統領府によりますとルラ大統領は6日、トランプ氏とおよそ30分間の電話会談