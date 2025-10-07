愛知県の稲沢市民病院は６日、市民病院の医師が入院患者１人の個人情報が記載された資料を、細断せずに自宅近くのごみ集積場に捨てたため個人情報が漏えいしたと発表した。患者の治療への影響などはないという。同病院によると、個人情報は患者の氏名、生年月日、頭部ＣＴ検査画像、性別、患者ＩＤが記された書類。医師は病院向けのリポートを書くため無断で自宅に持ち帰り、９月２２日朝に書類を丸めただけで可燃ごみとして