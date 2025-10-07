トルコの地中海地方の町で、“危機一髪の瞬間”が防犯カメラに捉えられていた。歩行者が通った後に…暴走車が激突トルコで9月24日に撮影された防犯カメラの映像。女性の姿が見えなくなってから5秒後、先ほどまで女性が歩いていたあたりに暴走車が激突した。女性は無事だったのか……。別の防犯カメラには、女性のすぐ手前で猛スピードの車がクラッシュし、そのまま路面店に激突する様子が記録されていた。女性は間一髪の所で難を逃