とちぎテレビ 2025年10月07日午前09時30分ごろ、福島県沖を震源とする最大震度4の地震が発生しました。 栃木県内では震度2の揺れが観測されています。 最大震度4を観測したのは福島県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．９と推定されます。 栃木県 【震度2】 大田原市 那須町 宇都宮市 市貝町 芳賀町 栃木那珂川町 【震度1】 日