とちぎテレビ ９月１６日の未明、さくら市の警察署を訪れた男２人が乗っていた車のトランクの中から男性の遺体が見つかり死体遺棄の疑いで逮捕されていた容疑者２人が覚醒剤や大麻を所持や使用したとして６日、栃木県警に再逮捕されました。 覚せい剤取締法違反などの疑いで再逮捕されたのは、高根沢町宝積寺に住む無職の野本直希容疑者（２３）と高根沢町寺渡戸に住む無職の山本樹容疑者（２３）の２人です。 ２人は９月