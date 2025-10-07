クリスタル・パレスに所属するイングランド代表DFマーク・グエイが、今夏の移籍騒動を回想。一連の動きを経て、どのように立ち直ったのかをイギリス『TNT Sports』で明かしている。イングランド代表として25キャップを刻むグエイはパレスとの契約期間が来夏に満了となるなかで、今夏にリヴァプール移籍の可能性が浮上。両クラブはクラブ間合意に至ったものの、パレスが最終的に同選手の後釜を確保できなかったことから頓挫していた