大谷が7回に貴重な適時打で4点目を入れた(C)Getty Imagesドジャースのブレーク・スネルが現地時間10月6日、敵地でフィリーズとの地区シリーズ第2戦に先発登板し、6回無失点9奪三振と好投した。【画像】全力で応援するわよ！真美子夫人含め、ドジャース夫人会が集結したシーンスネルは、4回までフィリーズの強力打線を無安打に抑える好投を見せると、5回に初安打を許したが、後続を打ち取り無失点投球を続けた。5年総額1億820