「課長、僕にも担当をつけてください」――まだ入社1年半の若手社員が、なんと退職届を提出した。理由は「仕事を任せてもらえないから」。働き方改革で残業削減に取り組み、部下を気遣ってきた上司。それが裏目に出て「ホワイトハラスメント」だと指摘されてしまう。優しさが若手を追い詰める？パワハラを恐れるあまり、管理職が陥る新しい落とし穴とは。（社会保険労務士木村政美）＜甲社概要＞都内にある従業員数300名の貿易会