フランスのルコルニュ首相が就任から１カ月足らずで辞任を表明した/Stephane Mahe/Reuters via CNN Newsourceパリ（ＣＮＮ）フランスのルコルニュ首相は６日、新内閣発表からわずか数時間後に辞任を表明した。この衝撃的な動きは、フランスをさらなる政治危機に陥れた。苦境に立つマクロン大統領の重要な盟友であるルコルニュ氏が首相に就任してから、まだ４週間も経過していない。これは同氏が第５共和政発足以来、フランスで最も