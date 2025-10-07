「サニーとして発売して！」の声も!?日産は2025年9月24日、米国市場向けに新型「セントラ」の2026年モデルを発表しました。セントラは、かつてのコンパクトセダン「サニー」の米国モデルとして1980年代に誕生して以来、北米を中心に根強い人気を誇るコンパクトな4ドアセダンです。日産「新型セントラ」発表！【画像】超カッコいい！ これが日産の「新型コンパクトセダン」です！（30枚以上）現在の日産のラインナップにおい