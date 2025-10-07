女優・のん（32）が7日までに自身のインスタグラムを更新。共演女優との2ショットを公開した。「ミスキング2話いかがでしたか？」と書き出して、自身が主演を務める「ABEMA」オリジナルドラマ「MISS KING／ミス・キング」で共演中の女優・奥貫薫との2ショットを披露。「藤堂さんの熱いラストでしたが、飛鳥が追い詰められるシーンでもあったので、可愛すぎる奥貫薫さんとの写真で心を癒しましょう」と作品についてつづった。