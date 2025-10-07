DIORが新たに発表した「B30カウントダウン テック」スニーカーは、ランニングシューズの要素を取り入れた革新的なデザインで登場。軽量で耐久性に優れた素材を採用し、エレガンスとスポーツウェアの融合を実現しました。2026年スプリングコレクションに合わせて新たに再構築されたこのスニーカーは、ブラック、ホワイト、ベージュ、グリーン、オレンジの5色で展開されています。