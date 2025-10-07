7日朝、五城目町で20代の男性が自宅の玄関前でクマに襲われ、けがをしました。県内で今年クマによる被害を受けたのは合わせて25人となりました。現場は五城目町大川谷地中にある住宅の玄関前です。五城目警察署の調べによりますと7日午前8時すぎ「クマにひじや尻をかまれた」と、この家に住む20代の男性から警察に通報がありました。男性は救急車で秋田市内の病院に運ばれましたが、けがの程度は軽いということです。男性が自宅を