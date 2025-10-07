キングスカレッジ。ケンブリッジの旧市街はさすがに荘厳の一言に尽きる。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第143話アルジェリアを離れ、次の出張先のイギリスへ。G2P-Japanの面々と一緒に、初訪問となるケンブリッジと、筆者にとって縁の深いグラスゴーに向かう。【写真】講演会に参加したメンバー＊＊＊■初めてのケンブリッジアルジェの空港でのトラブル（142話）によって、ロンドン・ガトウィック空港には予