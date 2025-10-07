「街そのものが、巨大な刑務所になっている――そう感じました」と語る西谷 格氏近年、ウイグル族によるテロ事件対策などを名目に、中国共産党政府は新疆（しんきょう）ウイグル自治区での取り締まりや監視を強化。そのガチガチな管理体制は、ウイグル族への人権侵害につながり、たびたび国際社会でも問題にされてきた。そんなところにひとりの日本人ルポライターが?興味本位?で潜入、驚くべき顛末をつづったのが『一九八四＋四〇