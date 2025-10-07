福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は6日午後2時30分、九州北部地方（山口県を含む）と九州南部・奄美地方に高温に関する早期天候情報を発表した。【九州北部地方】8日ごろから、かなりの高温（かなりの高温の基準）5日間平均気温平年差2.1℃以上。九州北部地方（山口県を含む）の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込み。農作物の管理等に注意。また、今後の気象情報等に留意。【九州