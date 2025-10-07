福岡県警小郡署は7日、小郡市津古付近で4日午後3時ごろ、帰宅途中の女子高校生が見知らぬ男から「すみません」と声をかけられ、持っていた傘を壊される事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40代で身長約170のやせ形、黒髪短髪、色不明の半袖、色不明の長ズボン、黒縁眼鏡着用。