ノーベル生理学・医学賞の受賞決定から一夜明けた７日、大阪大の坂口志文（しもん）特任教授（７４）は学長らへの受賞報告のため大阪府吹田市の大阪大吹田キャンパスを訪れ、職員や学生らが拍手で出迎えた。熊ノ郷淳学長から花束を受け取った坂口さんは、「いろんな方から頂いたお祝いのメッセージを見ていてちょっと寝不足だが、（一夜明けて）何となく受賞の実感がわいてきた」と笑顔をみせた。