「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（６日、フィラデルフィア）５回戦制（３戦先勝）の第２戦が行われ、ドジャースはサイ・ヤング賞２度左腕のブレーク・スネル投手が先発。６回１安打無失点で降板した。チームは七回に４点を先取し、勝ち投手の権利を得た。スネルは立ち上がりの初回２死からハーパーに四球を与えたが、続く４番・ボームを二ゴロに仕留めた。三回は先頭のマーシュに四球を与えたが、ケン