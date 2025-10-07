グラビアアイドルの東雲うみが、デジタルメディア『ヤングアニマルWeb』に登場。美しいボディラインと抜群のスタイルで、ファンを魅了する“究極の眼福ショット”を披露した。【写真】美しいボディラインで魅了する東雲うみ今回のグラビアでは、東雲の代名詞ともいえる柔らかなボディラインと、自然体の表情を生かしたカットが多数収録。曲線美を際立たせたショットの数々は、まさに“フェチ心を刺激する”仕上がりとなってい