ドル円理論価格1ドル＝149.14円（前日比+1.03円） 割高ゾーン：150.01より上 現値：150.50 割安ゾーン：148.27より下 過去5営業日の理論価格 2025/10/06148.11 2025/10/03147.56 2025/10/02147.68 2025/10/01147.85 2025/09/30147.92 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています