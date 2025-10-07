気象庁によりますと午前9時30分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、福島県双葉町、浪江町、震度3を観測したのは、石巻市、角田市、岩沼市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、本宮市、川俣町、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、棚倉町、石川町、玉川村、浅川町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、葛尾村、新地町、飯舘村となっ