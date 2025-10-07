午前9時30分ごろ、東北地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】東北地方で震度4 津波の心配なし震源：福島県沖深さ：50km M4.9震度4：双葉町 浪江町震度3：石巻市 角田市 岩沼市 いわき市 白河市 須賀川市震度3：相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 本宮市 川俣町  鏡石町 天栄村 泉崎村 中島村 棚倉町 石川町震度3：玉川村 浅川町 小野町 福島広野町 楢葉町 富岡町川