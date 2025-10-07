藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。10月5日（日）に同番組の特別編が放送された。夫婦喧嘩をしないというゲストのバカリズムが、その理由を明かし称賛された。【映像】バカリズム、夫婦喧嘩をしない理由から出産時の失敗エピソードまで赤裸々告白！今回はバカリズムとpeco、菊地亜美がゲストに登場し、妊娠や出産時にまつわるトークを展開した。そのなかでふいに菊地が「（バカリズムさ