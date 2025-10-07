きょう名証ネクスト市場に新規上場したウリドキは、公開価格と同じ１２００円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午前９時１０分に公開価格を９０円（７．５％）上回る１２９０円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS