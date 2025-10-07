システナが売り買い交錯。同社はソフトウェアの開発・導入のほかクラウドサービス、システムインテグレーションなどＩＴコンサルティング分野で実力を発揮し、近年は次世代モビリティ分野に傾注している。６日取引終了後、ＮＴＴデータの新パートナー制度における「コアビジネスパートナー」に認定されたことを発表した。コアビジネスパートナーはＮＴＴデータが事