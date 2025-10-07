ｉｓｐａｃｅが４日ぶりに反落している。同社は６日の取引終了後、公募増資と第三者割当増資を発表。１株利益の希薄化を懸念した売りが優勢となった。海外向けの５００万株と海外向けの追加発行分の上限２００万株を含め、国内外において１９２２万株を新たに発行する。発行価格は１５日から２０日のいずれかの日に決める。また、高砂熱学工業や栗田工業、日本政策投資銀行などを割当先として合計で２６３８万１００株を発行。需