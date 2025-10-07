キッズウェル・バイオはしっかり。６日取引終了後、アルフレッサホールディングス、カイオム・バイオサイエンスとの間で、バイオシミラー医薬品開発と事業化などに関する基本合意書、並びに個別製品の共同開発のための基本契約書を締結したと発表した。あわせて、これら３社に台湾のＭｙｃｅｎａｘＢｉｏｔｅｃｈを加えた４社で合弁会社を設立することで基本合意したことも明らかにした。年内にバイオシミラ