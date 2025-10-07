ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地シチズンズバンクパークでのフィリーズ戦に「1番DH」で先発出場。7回の第4打席に右前適時打を放った。 ■ドジャース集中打で先制の4得点 4日（同5日）の第1戦では、二刀流出場で投手として白星を挙げた大谷。この日は、打撃で貴重な追加点となる一打を記録した。ドジャース3点リードで迎えた、7回表の第4打席。2死一、二塁で大谷は、相