午前9時30分ころ、東北地方で震度4を観測するやや強い地震がありました。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。震源地は福島県沖、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、4.9と推定されます。各市町村の震度です。震度4が、福島県双葉町、浪江町震度3が、宮城県石巻市、角田市、福島県本宮市、新地町、飯舘村などとなっています。