【アーカイブ公開中】長崎くんち2025 奉納踊の様子 1951年に新調された榎津町の「川船」。 現在、川船を奉納する7つの踊町の中で最も歴史があります。 大きな網で鯉を捕まえる網打ちは、榎津町が奉納する「川船」の見せ場の一つです。 大役の網打先頭を任されたのは、桜町小学校3年生の古賀優多さん。 家族一丸となって “大漁” を目指します。 川船のもう一つの見せ場の豪快な船回しには青山学院大学(3年)