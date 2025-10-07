三井不動産は10月12日〜22日、「新！そういうことじゃないんだよ展＋ありがたいことです展」を、ENTAKU produceとともに、東京ミッドタウン日比谷の6階ホールで開催する。新！そういうことじゃないんだよ展＋ありがたいことです展ENTAKU produce が昨年春に開催し、大変な話題となった「そういうことじゃないんだよ展」と、4都市で開催した企画展「ありがたいことです」の好評をうけ、今回は、東京ミッドタウン日比谷にて実施する