Uber Japanは10月9日〜12日、横浜カントリークラブで開催される「Baycurrent Classic Presented by LEXUS」において、Official SupplierとしてUberの配車サービスを提供する。Uber Japanが「Baycurrent Classic Presented by LEXUS」のOfficial Supplierに「Baycurrent Classic Presented by LEXUS」は、アジアで開催される唯一のPGA TOUR公式大会のひとつ。Uber 同社は、Official Supplierとして、大会会場となる横浜カントリーク