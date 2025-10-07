中央道の上りで少なくとも5台が絡む事故があり、けが人が複数いる模様です。東京消防庁や警視庁が確認を急いでいます。【映像】事故現場の様子午前8時すぎ、中央道上りの調布インターチェンジ付近で「トラックと車両3台の横転事故」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、トラック2台と乗用車3台の少なくとも5台が絡む事故だということです。この事故で、けが人が複数いる模様ですが、詳細はわからないというこ