旧暦８月１５日の中秋にあたる６日、各地で「中秋の名月」が姿を見せた。愛知県犬山市の国宝「犬山城」を望むことができる木曽川にかかる橋の上では、月の出る時間の前からカメラを持った人たちが集まり、雲が切れて月が見えるとシャッターを切っていた。中秋の名月と満月は、年によってずれることもある。国立天文台によると、今年は７日が満月となる。