ミュージカル「レ・ミゼラブル」に出演した俳優島崎伸作さんが9月6日に脳出血のため31歳の若さで亡くなった。所属の一般社団法人HotGenerationが7日までに発表した。「島崎伸作が令和7年9月6日脳出血により31歳で永眠いたしました尚密葬は近親者のみにて執り行いましたご報告が遅れましたこと心よりお詫び申し上げます」とした。島崎さんは幼少期からミュージカルに出演し、東京芸大卒業後、「レ・ミゼラブル2021」でジョ