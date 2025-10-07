帯状疱疹（ほうしん）で入院し、休養中のフリーアナウンサー笠井信輔（62）が7日までにインスタグラムを更新。体内の過剰な免疫反応を抑えるリンパ球の一種「制御性T細胞」を発見し、6日にノーベル生理学・医学賞を受賞した、坂口志文大阪大特任教授（74）の受賞を祝福しつつ、興行収入62億円と大ヒットした24年の映画「はたらく細胞」（武内英樹監督）を例に、同特任教授の研究を解説した。笠井は、19年12月に悪性リンパ腫の「び