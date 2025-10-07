フィリーズと地区シリーズ第2戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアでのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席に貴重な適時打を放った。フィリーズ先発ルサルドの前に沈黙していたドジャース打線が7回に目覚め、大谷も目覚めた。3-0として迎えた第4打席で、3番手のストロムと対戦。2球目をとらえると、打球速度111.6マイル（約179.7キロ）であ