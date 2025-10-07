フィリーズとの地区シリーズ第2戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたフィリーズでの地区シリーズ第2戦に「1番・DH」で先発。3-0で迎えた7回2死一、二塁の第4打席に貴重なタイムリーを放った。気迫十分に一塁ベース上で吠えた。第1戦は4打席連続三振を喫した大谷。この日もしばらく快音が響かなかったが、第4打席でストラームから右前適時打。リードを広げる一打で、敵地フィリーズファ