2016年大会で高校3年のアマチュアだった17歳の畑岡奈紗に1打差で負けた堀琴音（29）。試合を中継したNHKは当時の映像を何度も繰り返し流した。【もっと読む】号泣の渋野日向子に「スイングより、歩き方から見直せ！」スポーツサイエンスの第一人者が指摘堀はあの時、プロ3年目の20歳。「やっぱりプロが勝たないといけない。負けたことは本当に情けない」と悔し涙を流した。あれから9年。堀は出場試合数が300を超え、ツアーで