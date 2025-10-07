ハリウッド俳優ブラッド・ピットを装った詐欺師に騙され、全財産を失ったフランス人女性の話が話題となっている。英オンラインメディア「LADbible」は9月25日（現地時間）、フランス出身の50代インテリアデザイナー、アンさんがAI技術を利用したブラッド・ピット詐欺に遭ったと報じた。報道によると、アンさんは自らをピットだと名乗る男性とソーシャルメディア（SNS）上で連絡を取り始め、その言葉を鵜呑みにして裕福な実業家の夫