ハーバード大学医学部出身の医師が、日常的に使用している物品の中に健康を脅かす可能性のあるものがあると警告した。消化器内科専門医サウラブ・セティ博士は、最近自身のソーシャルメディア（SNS）を通じて「家庭内でよく使われる生活用品のうち、3つはすぐに交換するか捨てたほうがいい」と話し、それぞれの物品がもつ危険性について説明した。まずセティ博士が指摘したのは、プラスチック製の調理器具だ。プラスチックは耐熱性