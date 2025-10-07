公然わいせつ容疑で「Aぇ！group」の草間リチャード敬太容疑者（29）が6日、留置先の警察署から送検された。草間容疑者は、4日午前5時40分ごろ新宿2丁目のビル1階エントランス付近で下半身を露出していたとして通行人が110番通報し、身柄確保に至った。所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTは同容疑者の活動休止を発表している。キンプリファンには“悪夢の7月”…永瀬廉&郄橋海人「ダブル熱愛報道」で心配な大量ファン離