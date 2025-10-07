《器の大きい、すごい女性》《涙が出ました。愛情深い方ですね》《懐が深い》――モデルでタレントの亜希（56＝写真）に、ネット上でそんな称賛の声が飛んでいる。元夫は元プロ野球選手の清原和博（58）だ。【もっと読む】清原和博氏が中日キャンプに現れ激励！ “弟分”立浪監督「龍が如く」飛躍へ最上のクスリに称賛コメントが相次いだのは、9月29日に更新した亜希のインスタグラムへの投稿がきっかけ。元プロ野球選手の元木大