７日の東京債券市場で、長期金利の代表的指標である新発１０年物国債の流通利回りは、一時、前日終値比０・０１０％高い１・６９０％に上昇（債券価格は下落）した。利回りは１・７００％を記録した２００８年７月以来、約１７年ぶりの高水準となっている。