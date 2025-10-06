とちぎテレビ 栃木県内の病院に勤務する薬剤師の人材を確保しようと栃木県病院薬剤師会が９月２５日、神奈川県にある大学と連携協定を結びました。 栃木県病院薬剤師会と協定を結んだのは、神奈川県の横浜薬科大学です。宇都宮市内で開かれた調印式で臼井悟会長と都築明寿香学長が協定書を交わしました。 栃木県病院薬剤師会の発表では薬剤師の充足度を示す指標で、県内の病院に勤務する 薬剤師の数が基準の１に対し、栃